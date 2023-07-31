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У Грузії почали затримувати учасників акції проти прибуття лайнера з росіянами

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Понеділок 31 липня 2023 07:19
У Грузії почали затримувати учасників акції проти прибуття лайнера з росіянами Фото: грузинська поліція перешкоджає проведенню акції у порту Батумі (facebook.com/batumelebi)
Автор: Володимир Костирін

У грузинському порту Батумі поліція затримала декількох учасників акції протесту проти прибуття із Сочі круїзного лайнера Astoria Grande, на борту якого перебувають росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинське видання "Батумелебі".

Так, затримання 31 липня учасників демонстрації потрапило в прямий ефір.

За інформацією журналістів, на мітингу правоохоронцями було затримано двох активістів.

Демонстрація розпочалася опівночі у Батумській гавані, при цьому поліція не допускала на місце учасників протесту, серед яких були громадські активісти та члени опозиційної політичної партії. Пояснювали це "міркуваннями безпеки".

Учасники протесту намагалися прорвати поліцейські загородження та проникнути на територію порту.

Спроби лайнера Astoria Grande зайти до грузинського порту

Російському круїзному лайнеру грузини влаштували першу "теплу зустріч" 27 липня. Тоді акцію протесту підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Раніше грузинські ЗМІ повідомляли, що на борту лайнера Astoria Grande, який для обходу санкцій зареєстрували на Сейшелах, перебувають шанувальники Кремля. Зокрема, екс-соліст музичного гурту Hi-Fi Мітя Фомін, який відкрито підтримав вторгнення в Україну, а також білоруський співак Дмитро Колдун, який виступав на окупованій частині Донецької області у 2018 році.

Зазначимо, що ще одну спробу зайти до грузинського міста Батумі круїзний лайнер здійснює 31 липня. Як і минулого разу, грузини запланували акцію протесту на причалі, щоб перешкодити судну пришвартуватися, а росіянам зійти на берег.

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