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У Грузії озброєний чоловік увірвався до банку: у заручниках 12 людей

Фото: У Грузії озброєний чоловік увірвався до банку (Telegram)
Автор: Валерія Поліщук

У грузинському місті Кутаїсі озброєний чоловік увірвався у відділення одного із банків країни. Грабіжник утримує в заручниках 12 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Грузії.

"На даний момент у будівлі як заручників залишаються 12 осіб. Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для їхнього швидкого та безпечного звільнення", - йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що співробітники відповідних підрозділів МВС вже знаходяться біля будівлі банку, розташованої на проспекті Шота Руставелі у Кутаїсі.

"За попередньою інформацією, до відділення "Банку Грузії" увірвалася озброєна людина. Отримавши повідомлення про напад, співробітники поліції в режимі негайного реагування оточили територію навколо місця події", - йдеться у повідомленні.

За даними грузинських ЗМІ, зловмисник вимагає заплатити йому 2 мільйони доларів протягом трьох годин. Термін ультиматуму закінчується найближчим часом.

МВС Грузії кваліфікувало захоплення заручників у Кутаїсі як терористичний акт.

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Грузія