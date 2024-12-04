У Грузії одного з лідерів опозиції відправили у СІЗО

У Грузії одного з лідерів "Коаліції за зміни", Ніку Гварамія, перевели до слідчого ізолятора в Марнеулі. Напередодні він був затриманий правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузия Online".

За даними ЗМІ, сьогодні правоохоронці провели обшуки в офісах партій "Ахалі", "Дроа", "Гірчі - Більше свободи", а також опозиційної політсили "Єдність - Національний рух".

Під час обшуків було затримано засновника опозиційної партії "Ахалі" та лідера "Коаліції за зміни" Ніка Гварамію, а також активіста Гела Хасая.

За інформацією адвоката Гварамії Діто Садаглішвілі, інформація про місцезнаходження його підзахисного стала відома не від правоохоронних органів. Він також заявив, що під час затримання Нікі Гварамія мала місце фізична розправа.

"Це стало відомо не від ОМОНу - дії відомства, що називає себе поліцією, робить їх гіршими за ОМОН", - заявив адвокат.

Протести в Грузії

Наприкінці жовтня у Грузії проросійська партія "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах. Після цього президент країни Саломе Зурабішвілі та опозиція заявили про порушення на виборах та не визнали їх. Вони заявили, що парламент нелегітимний та закликавши до протестів.

Спочатку мітинги у Грузії проходили мирно, але після рішення нового уряду відкласти переговори про вступ до ЄС до 2028 року.

Масштабні протести почались у Тбілісі та інших містах. Через це було залучено правоохоронців, які використовують водомети, сльозогінний газ та проводять затримання.