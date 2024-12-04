В Грузии одного из лидеров оппозиции отправили в СИЗО

В Грузии одного из лидеров "Коалиции за перемены" Нику Гварамия перевели в следственный изолятор в Марнеули. Накануне он был задержан правоохранителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузию Online".

По данным СМИ, сегодня правоохранители провели обыски в офисах партий "Ахали", "Дроа", "Гирчи - Больше свободы", а также оппозиционной политсилы "Единство - Национальное движение".

Во время обысков были задержаны основатель оппозиционной партии "Ахали" и лидер "Коалиции за перемены" Ник Гварамия, а также активист Гела Хасая.

По информации адвоката Гварамии Дито Садаглишвили, информация о местонахождении его подзащитного стала известна не от правоохранительных органов. Он также заявил, что во время задержания Ники Гварамия имела место физическая расправа.

"Это стало известно не от ОМОНа - действия ведомства, называющего себя полицией, делает их хуже ОМОНа", - заявил адвокат.

Протесты в Грузии

В конце октября в Грузии пророссийская партия "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах. После этого президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиция заявили о нарушениях на выборах и не признали их. Они заявили, что парламент нелегитимен и призвав к протестам.

Сначала митинги в Грузии проходили мирно, но после решения нового правительства отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

Масштабные протесты начались в Тбилиси и других городах. Из-за этого были привлечены правоохранители, которые используют водометы, слезоточивый газ и проводят задержания.