У Грузії люди знову вийшли на протести після невеликої паузи

У суботу 21 грудня в Грузії люди знову вийшли на протести після паузи. Грузини вимагають нових виборів і повернення держави на шлях до євроінтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova News і Telegram NEWSGEORGIA.
Зокрема, сьогодні вже 24-й день протестів. Як уточнюють ЗМІ, у грузинській столиці Тбілісі було заплановано понад 20 акцій з вимогою перевиборів і повернення держави на європейський шлях.
Кожну нову колону протестувальників на вулиці Руставелі зустрічають оваціями. Люди натхненні всупереч усьому. Колони грузинів прямують до будівлі парламенту.
Також повідомляється, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі в неділю ввечері приєднається до мітингу.
Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року в Грузії відбулися парламентські вибори, які виявилися дуже суперечливими. Перемогу на них здобула проросійська партія "Грузинська мрія", хоча за прогнозами та соцопитуваннями перевага мала бути в опозиційних партій. Ба більше, правляча партія призупинила переговори про євроінтеграцію. Після цього люди почали виходити на мітинги з вимогою перевиборів і повернути курс країни в ЄС.
Крім того, 14 грудня виборча колегія в парламенті Грузії обрала президентом країни колишнього футболіста Михайла Кавелашвілі. Це був єдиний кандидат на пост глави держави, якого висунула "Грузинська мрія".
Термін повноважень чинного президента Грузії Саломе Зурабішвілі закінчується 29 грудня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.