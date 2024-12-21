У Грузії люди знову вийшли на протести після невеликої паузи

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року в Грузії відбулися парламентські вибори, які виявилися дуже суперечливими. Перемогу на них здобула проросійська партія "Грузинська мрія", хоча за прогнозами та соцопитуваннями перевага мала бути в опозиційних партій. Ба більше, правляча партія призупинила переговори про євроінтеграцію. Після цього люди почали виходити на мітинги з вимогою перевиборів і повернути курс країни в ЄС.

Крім того, 14 грудня виборча колегія в парламенті Грузії обрала президентом країни колишнього футболіста Михайла Кавелашвілі. Це був єдиний кандидат на пост глави держави, якого висунула "Грузинська мрія".

Термін повноважень чинного президента Грузії Саломе Зурабішвілі закінчується 29 грудня.

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