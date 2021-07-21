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Грузия вводит штрафы за повреждение флагов ЕС и других стран

Автор: РБК-Украина

В Грузии начнут штрафовать за повреждение флагов Евросоюза, международных организаций и стран, с которыми установлены дипломатические отношения. Размер штрафа эквивалентен около 325 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Сообщается, что уже подготовлены соответствующие законодательные изменения, а спикер грузинского парламента Каха Кучава ознакомил оппозицию с документом.

Согласно первоначальной версии законопроекта, за повреждение флага предусмотрен штраф в размере 1000 лари - это около 325 долларов. В случае повторного нарушения может применяться административный арест. Законопроект будет инициирован в формате внеочередных заседаний.

На сегодня денежные штрафы есть только за повреждение государственного флага Грузии.

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Грузияфлагштраф