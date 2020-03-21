Грузия вводит чрезвычайное положение на месяц

Правительство Грузии вводит на месяц режим чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, передает Sputnik-Georgia.

По го словам, чрезвычайное положение будет введено после одобрения парламентом на внеочередном заседании.

"Для достижения цели - сдерживания вируса - правительство Грузии обращается к президенту объявить чрезвычайное положение сроком на месяц", - заявил Гахария.

При этом премьер отметил, что чрезвычайное положение не предполагает введение комендантского часа и строгих карантинных требований.

Отмечается, что по состоянию на утро 21 марта в Грузии официально подтверждены 47 случаев коронавируса. Один пациент вылечился.

Напомним, с сегодняшнего дня, 21 марта, Грузия закрывает авиасообщение по всем направлениям в связи с вспышкой коронавируса в мире. При этом все, кто въезжают на территорию Грузии будут помещены в карантинную зону под наблюдение врачей.

Ранее РБК-Украина писало, что с 18 марта Грузия на две недели полностью закрыла границу для иностранных граждан. Также правительство рекомендовало кафе и ресторанам прекратить работу, а людям старше 70 лет не посещать места скопления граждан.