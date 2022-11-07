Грузія розчарована, що все ще не набула статусу кандидата в члени ЄС, - президент
Грузія розчарована тим, що Молдова та Україна вже набули статусу кандидата в члени ЄС, а вона - лише перспективу.
Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.
"Грузія зазнала великого розчарування у процесі надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові. Це розчарування є сигналом іншим про те, що може виникнути тендітна ситуація у громаді", - заявила президент.
За її словами, грузини настільки є європейцями і вже так довго, що в якийсь момент мають приєднатися до цієї європейської родини.
"Я думаю, що нам сьогодні не варто гаяти час. Грузії необхідне кандидатство в члени ЄС", - додала Зурабішвілі.
Раніше повідомлялося, що Грузія переживає несподіваний економічний бум. Цього року вона має стати однією з найшвидших економік світу після припливу понад 100 тисяч росіян через мобілізаційну кампанію Володимира Путіна за набором новобранців.
Також ми писали, що влада Грузії може переглянути візовий режим з Росією, який поки є досить ліберальним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.