ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Грузія розчарована, що все ще не набула статусу кандидата в члени ЄС, - президент

Новость на русском →
Понеділок 07 листопада 2022 22:20
Грузія розчарована, що все ще не набула статусу кандидата в члени ЄС, - президент Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Грузія розчарована тим, що Молдова та Україна вже набули статусу кандидата в члени ЄС, а вона - лише перспективу.

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Грузія зазнала великого розчарування у процесі надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові. Це розчарування є сигналом іншим про те, що може виникнути тендітна ситуація у громаді", - заявила президент.

За її словами, грузини настільки є європейцями і вже так довго, що в якийсь момент мають приєднатися до цієї європейської родини.

"Я думаю, що нам сьогодні не варто гаяти час. Грузії необхідне кандидатство в члени ЄС", - додала Зурабішвілі.

Раніше повідомлялося, що Грузія переживає несподіваний економічний бум. Цього року вона має стати однією з найшвидших економік світу після припливу понад 100 тисяч росіян через мобілізаційну кампанію Володимира Путіна за набором новобранців.

Також ми писали, що влада Грузії може переглянути візовий режим з Росією, який поки є досить ліберальним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Членство в ЄС Евросоюз
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ