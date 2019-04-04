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Грузия получила противотанковые ракетные комплексы Javelin

Новости » Политика    04.04.2019 - 14:33
Грузия получила противотанковые ракетные комплексы Javelin
Фото: противотанковая ракета Javelin (flickr.com/soldiersmediacenter)

В скором времени начнутся учения, чтобы грузинские военнослужащие овладели навыками, необходимыми для использования Javelin

Грузия получила партию противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые были приобретены у США. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория во время выступления в парламенте, передает "Грузия Online".

Как заявил министр обороны, в скором времени начнутся учения, чтобы грузинские военнослужащие овладели навыками, необходимыми для использования данной системы.

"Мы вместе с Соединенными Штатами Америки определили долгосрочную стратегию закупок. Мы начали с закупки современной противотанковой системы, и я хочу с этой высокой трибуны заявить, что мы уже полностью закупили систему Javelin, и она полностью находится в Грузии", - заявил Леван Изория.

Переговоры Грузии с Соединенными Штатами о покупке противотанковых комплексов Javelin Грузия начались еще в 2017 году. Государства смогли договориться о приобретении за 75 млн долларов 410 ракет противотанковых ракетных комплексов и 72 командно-пусковых установок. Первая партия Javelin поступила в Грузию в январе прошлого года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры о новых закупках противотанковых комплексов Javelin в США. 

Кроме того, Порошенко анонсировал закупку новейшего американского вооружения. Он заявил, что в ситуационном центре в Администрации президента завершались переговоры по поставкам из США противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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