Грузия планирует подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году

"Мы подготовили всеобъемлющий план действий, в котором содержится много инициатив и реформ, которые приведут к представлению нашей заявки на членство в ЕС в 2024 году. Мы не успокоимся, пока не станем членами Европейского Союза и НАТО", - говорится в сообщении.

По его словам, подавляющее большинство населения Грузии решительно поддерживает именно такую судьбу страны.

В то же время премьер отметил, что Россия пытается препятствовать реализации этих намерений.

"Россия не только оккупировала 20 процентов территории Грузии, - сказал он, - но и пытается подорвать наше законное стремление приобщиться к европейской и евроатлантической семье".

Гарибашвили призвал страны-члены ООН "положить конец незаконной оккупации суверенных грузинских земель Россией".

По его словам, в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе наблюдается гуманитарный кризис, ответственность за который ложится исключительно на государство-оккупанта.