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Грузия отреагировала на попытки непризнанной Южной Осетии присоединиться к РФ

Фото: Давид Залкиани (twitter.com/DZalkaliani)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани назвал неприемлемыми какие-либо разговоры о проведении референдума относительно присоединения к России в оккупированной Южной Осетии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interpressnews.

Дипломат считает, что результаты потенциального референдума будут юридически ничтожны. В частности, из-за присутствия в регионе российских войск и тысяч беженцев, вынужденных бежать из Южной Осетии.

"При условиях, когда эта территория Грузии оккупирована, говорить о любых референдумах неприемлемо. Хотя Грузию и пытаются втянуть в провокации, но наше правительство этого не допустит. Анонсированная правительством мирная политика является последовательной, применять силу для восстановления территориальной целостности мы не будем" , – объяснил Залкиани.

Накануне непризнанная Южная Осетия заявила о намерении провести референдум по присоединению к РФ. "Президент" псевдореспублики назвал такой шаг стратегической целью региона.

К слову, Армения не позволит перебрасывать боевиков в Украину через свою территорию.

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Российская ФедерацияЮжная ОсетияГрузия