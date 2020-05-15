ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грузия отменяет режим ЧП 22 мая

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 14:20
Грузия отменяет режим ЧП 22 мая
Фото: Георгий Гахария (facebook.com/GeorgianGovernment)

При этом Грузия планирует сохранить ограничения

Правительство Грузии не будет продлевать режим чрезвычайного положения в стране, введенный из-за пандемии коронавируса. Таким образом, режим ЧП завершится 22 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

"Правительство Грузии после глубокого анализа эпидемиологической ситуации в Грузии приняло решение не обращаться к президенту и парламенту с целью о продления чрезвычайного положения", - сказал премьер.

При этом в Грузии планируют сохранить ограничения, несмотря на отмену ЧП.

"Мы обратимся к парламенту, чтобы на законодательном уровне сохранить ограничения, которые дадут возможность управлять рисками", - отметил Гахария.

Напомним, с конца апреля в Грузии начали поэтапный выход из карантина, который был введен для борьбы с распространением коронавируса. Ограничения снимаются в масштабе всей страны.

Также РБК-Украина писало, что Грузия откроется для иностранных туристов с 1 июня. Внутренний туризм возобновится с 15 июня. При этом с 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Грузиякарантинчрезвычайное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь