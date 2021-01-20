Грузія з лютого може відновити міжнародні польоти

Фото: Грузія готується відновити авіасполучення (pixabay)

Уряд Грузії розглядає можливість зняття обмежень на міжнародне регулярне авіасполучення з лютого 2021 року. Однак певні правила залишаться.

Про це заявила міністр економіки та сталого розвитку Натія Турнава, передає "Грузія Онлайн".

За її словами, у зв'язку з пандемією COVID заборону на авіасполучення діє до 31 січня.

"...швидше за все, лютий буде місяцем, коли ми знімемо обмеження на регулярні рейси. Знову ж таки, це не означає хаотичний і неконтрольований в'їзд до країни. Це буде контрольований в'їзд з тестами, свідоцтвом про вакцинацію та іншими адекватними документами, але це перша надія на початок туристичного сезону", - зазначила Турнава.

Зазначимо, на сьогодні обмеження не поширюються на прямі рейси з Тбілісі до аеропортів Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшави, Афін, Амстердама, Відня, Берліна і Мілана; а також з Кутаїсі до аеропортів Риги, Катовіце, Вільнюса та Дортмунда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна скоротила список країн "червоної зони" до 66. З цього списку виключили Туреччину, Молдову, Боснію, Вірменію та інші країни. Це означає, що по приїзду не треба йти на самоізоляцію.

На сьогодні українці можуть вільно відвідати 83 країни.