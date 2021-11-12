ru ua
Пт, 12 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Грузинский премьер о Саакашвили: вмешательство граждан Украины в дела Грузии недопустимо

Новина українською →
Тбилиси, Пятница 12 ноября 2021 10:59
Грузинский премьер о Саакашвили: вмешательство граждан Украины в дела Грузии недопустимо Фото: премьер-министр Грузии Михаил Гарибашвили (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Грузинский премьер-министр Михаил Гарибашвили в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости вмешательства украинских граждан в дела Грузии. Речь идет о ситуации с Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Грузии.

Сообщается, что Зеленский позвонил премьер-министру Грузии и поинтересовался состоянием здоровья Саакашвили. Гарибашвили заявил, что тот, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня в тюрьме и получает необходимую медицинскую помощь.

Он также объяснил ситуацию с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отметил, что к нему применяли силу в соответствии с грузинскими законами.

"В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", - говорится в сообщении.

Кроме того, на требование Зеленского допустить украинских врачей к Саакашвили грузинский премьер ответил, что о заключенном заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии.

Напомним, ранее Украина потребовала от Грузии достойного обращения с Саакашвили.

До этого он заявил о готовности прекратить голодовку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Михаил Саакашвили
NEWS
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку