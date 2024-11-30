Грузинские чиновники идут в отставку: они не согласны с прекращением евроинтеграции

В Грузии на фоне решения властей прекратить евроинтеграцию проходят протесты. Параллельно ряд грузинских чиновников подают в отставку, поскольку, как и народ, они не согласны с этим решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova и " Грузия online ".

В частности, более 500 работников Дома юстиции подписали заявление о несогласии с решением правящей партии "Грузинская мечта" приостановить процесс вступления страны в Европейский союз.

В обращении отмечается, что сотрудники этого государственного учреждения внесли значительный вклад в процесс евроинтеграции и либерализации визового режима, и остановка этого процесса является для них "очень болезненной".

Они отмечают, что прекращение европейской интеграции выходит за рамки политических предпочтений.

"Это однозначно противоречит Конституции Грузии и целям, заявленным большинством граждан нашего государства. Мы верим, что именно европейская и евроатлантическая интеграция является единственным путем утверждения нашей безопасности и суверенитета", - подчеркнули подписанты.

В ответ на действия правительства со своей должности уволился сотрудник Генерального штаба Министерства обороны Грузии, референт по вопросам Соединенных Штатов и Британии в Силах обороны Грузии - Рати Твалавадзе. В своем заявлении он подчеркнул, что партия "Грузинская мечта" своими действиями "предала Конституцию".

Также с проправительственного телеканала Rustavi2 уволились журналисты Мариам Джанелидзе и Бека Патурашвили. Они объяснили свое решение ситуацией в стране, в частности применением силы полицией против протестующих и журналистов в течение последних двух дней.

Кроме того, в отставку подал и посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония. Он отметил, что большую часть своей карьеры в дипломатической службе Грузии посвятил работе по вопросам евроинтеграции. В добавок чиновник тоже осудил применение силы против участников мирных протестов.

"Я четко выполнял свои служебные обязанности, пока верил, что могу оказать хоть малейшее влияние на ход дела. Сегодня эта надежда завершилась. Я оставляю должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Королевстве Нидерландов", - резюмировал он.