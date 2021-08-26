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В Грузии зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

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Грузия, Четверг 26 августа 2021 16:46
В Грузии зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 Фото: в Грузии зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В Грузии за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезню, умерли 79 человек. Это рекордный суточный показатель смертности с начала пандемии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Новости-Грузия.

Сообщается, что предыдущий рекорд был зафиксирован 21 августа, когда от COVID-19 умерли 74 человека.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии с начала пандемии составило 7 028 человек. В августа текущего года в стране умерли 1212 пациентов, у которых зафиксировали заболевания.

За минувшие сутки в стране выявили 4128 новых случаев заражения на коронавирус, выздоровели 5611 пациентов.

Напомним, что в России за минувшие сутки от коронавируса скончались 820 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии.

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