В Грузии задержали захватившего заложников в банке

Фото: правоохранители Грузии (ekhokavkaza.com)

В среду вечером в грузинском городе Зугдиди завершилась спецоперация по поимке мужчины, захватившего заложников в банке. Люди, которые в течение нескольких часов находились в здании, освобождены.

Об этом сообщает местный Первый канал.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты "Банка Грузии". Злоумышленник был вооружен автоматом и гранатой.

Среди его требований были 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

По данному инциденту в МВД Грузии возбудили дело по трем статьям Уголовного кодекса - разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.

Ранее сообщалось, что во французском городе Гавр мужчина захватил заложников в одном из отделений банка. Мужчина держал заложников около шести часов, после чего его задержали.

Кроме того, в Киеве мужчина захватил отделение банка и взял в заложницы одну из сотрудниц; злоумышленника задержали сотрудники Службы безопасности Украины, а сейчас он находится под стражей.