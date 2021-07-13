В Грузии возле офиса правящей партии задержали 12 участников протестов

Сотрудники патрульной полиции Грузии задержали у офиса правящей партии "Грузинская мечта" 12 участников акции протеста. Им инкриминируют административные правонарушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД Грузии.
Отмечается, что протестующие превысили рамки, дозволенные законом о свободе собраний и выражения мнений.
"На данном этапе полиция арестовала 12 человек в административном порядке. Еще раз предупреждаем организаторов митинга, чтобы митинг не перерос в насилие и не выходил за рамки разрешенных законом норм", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отказался уходить в отставку по требованию представителей СМИ.
В Тбилиси третий день продолжаются акции из-за смерти телеоператора, которого избили на протестах против ЛГБТ-марша.