У Грузії порушили кримінальну справу проти адвоката Саакашвілі

Проти адвоката колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Нікі Гварамії прокуратура порушила кримінальну справу. Правозахисника звинувачують у неповазі до суду, яка виразилася в образі учасника процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Грузії .

"В ході судового засідання адвокат Ніка Гварамія звернувся до учасників-прокурорів - з образливими словами, які на той момент залишилися поза увагою суду та інших учасників процесу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кримінальну справу проти адвоката порушено після вивчення відеозапису судового засідання. Правозахисника звинувачують за ч. 1 ст. 366 КК Грузії (неповага до суду, що виразилася в образі учасника судочинства). Гварамії загрожує штраф або позбавлення волі на строк до одного року.

У прокуратурі зазначили, що на наступному засіданні, яке призначене на 23 грудня, звинувачення виступить з клопотанням видалити Гварамію із залу суду.

Крім того, прокуратура звернулася до комісії з етики колегії адвокатів Грузії з проханням дати правову оцінку діям Гварамії і почати проти нього дисциплінарне провадження.