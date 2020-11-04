В Грузии усилили карантинный режим

Власти Грузии ужесточили карантин из-за увеличения новых случаев коронавируса. Однако в стране не планируют вводить системный локдаун.

Об этом сообщает Rustavi2.

Как сообщается, в Грузии граждан обязали носить защитные маски не только в помещении, но и на улице. Нарушителей масочного режима будут штрафовать на 20 лари (6 долларов).

Также на всей территории страны рестораны будут закрываться уже в 22:00. До этого подобные ограничения были введены в Тбилиси, Мцхете, Кутаиси и Батуми. Кроме того, до конца ноября в школах сохранится дистанционный режим обучения.

Віце-премьер-министр Майи Цкитишвили заявила, что стратегия точечных ограничений очень хорошо себя показала, поэтому в будущем власть не планирует вводить системный локдаун из-за коронавируса.

Отмечается, что в Грузии зафиксировали 44,5 тысячи случаев заражения коронавирусом и 362 летальных случая. Выздоровели от COVID-19 - 28,6 тысяч пациентов.

Напомним, ранее в грузинском Тбилиси и регионе Имеретия с центром в Кутаиси ввели новые ограничения на работу ресторанов и развлекательных заведений.

Кроме того, в сентябре Грузия объявила о начале второй волны пандемии коронавируса.