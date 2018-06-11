Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Грузії суд заарештував одного з організаторів акцій протесту в Тбілісі

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 19:10
Фото: Звіад Куправа (скріншот)
Фото: Звіад Куправа (скріншот)

Організатор заарештований на 14 діб

Суд у Тбілісі (Грузія) заарештував одного з організаторів акцій протесту в місті Звіада Куправу і ще трьох учасників протестів на 14 діб, передає місцевий телеканал Rustavi2.

Зазначено, що Куправа і троє активістів були затримані на проспекті Руставелі біля будівлі грузинського парламенту. Повідомляється, що їх звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі співробітникам поліції.

Куправа ж заявив, що рішення про його затримання приймав "особисто міністр" внутрішніх справ Грузії.

"Моє затримання є політичним, влада хоче, щоб я відійшов від цих (протестних, - ред.) процесів", - цитує "Грузія-Online" слова Куправи.

Відзначимо, протести в Грузії тривають із кінця травня у зв'язку зі справою про вбивство двох підлітків у грудні 2017 року, в ході якого не були знайдені вбивці одного із загиблих.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ (МВС) Грузії відновило розслідування вбивства двох школярів у Тбілісі, результати якого привели до масових акцій протесту в країні.

Протести в Грузії: президент поспілкувався з організатором мітингу Прем'єр-міністр Грузії відмовився йти у відставку
Теги публікації: Грузія, Тбилиси, протест  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся