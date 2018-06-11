У Грузії суд заарештував одного з організаторів акцій протесту в Тбілісі

Організатор заарештований на 14 діб

Суд у Тбілісі (Грузія) заарештував одного з організаторів акцій протесту в місті Звіада Куправу і ще трьох учасників протестів на 14 діб, передає місцевий телеканал Rustavi2.

Зазначено, що Куправа і троє активістів були затримані на проспекті Руставелі біля будівлі грузинського парламенту. Повідомляється, що їх звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі співробітникам поліції.

Куправа ж заявив, що рішення про його затримання приймав "особисто міністр" внутрішніх справ Грузії.

"Моє затримання є політичним, влада хоче, щоб я відійшов від цих (протестних, - ред.) процесів", - цитує "Грузія-Online" слова Куправи.

Відзначимо, протести в Грузії тривають із кінця травня у зв'язку зі справою про вбивство двох підлітків у грудні 2017 року, в ході якого не були знайдені вбивці одного із загиблих.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ (МВС) Грузії відновило розслідування вбивства двох школярів у Тбілісі, результати якого привели до масових акцій протесту в країні.