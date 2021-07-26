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В Грузии стартовали военные учения Agile Spirit с участием Украины

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 26 июля, в Грузии начались многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2021. В них также принимают участие военные из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

В учениях примут участие около 2500 военных. 1600 из них - из Грузии, 700 - из Соединенных Штатов, около 250 - из других стран-участниц: Украины, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Испании, Турции, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.

Учения под девизом "Сила в партнерстве" продлятся до 6 августа и пройдут на пяти локациях.

Церемония открытия военных учений состоялась на базе 2-й пехотной бригады в Сенаки (регион Самегрело).

Это десятые по счету учения Agile Spirit. В рамках этих маневров военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В 2020 году из-за пандемии коронавируса учения не проводились.

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военные ученияГрузияУкраина