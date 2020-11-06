В Грузии расследуют подготовку к попытке свержения власти

Фото: флаг Грузии (flickr.com/macbenoy)

Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование попытки свержения власти в стране. Конкретные лица планировали свергнуть государственную власть в случае получения нежелательных результатов на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

По данным службы безопасности, фигуранты дела сформировали мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих для силового свержения власти в Грузии.

Спецслужба уже провела различные следственные действия и допросила свидетелей. В частности, был допрошен член грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, который предоставил следствию список этих группировок. Кроме того, в рамках расследования допросили гражданина, который передал эти списки депутату Кобахидзе.

Сейчас Служба госбезопасности собирает доказательства и устанавливает виновных в этом преступлении.

Напомним, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Победу на выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционное "Единое национальное движение - Сила в единстве" заняло второе место.

После объявления результатов голосования в Грузии начались акции протеста. Сторонники оппозиции собирались вблизи грузинского парламента.