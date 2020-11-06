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У Грузії розслідують підготовку до спроби повалення влади

Тбілісі, П'ятниця 06 листопада 2020 21:16
У Грузії розслідують підготовку до спроби повалення влади
Фото: прапор Грузії (flickr.com/macbenoy)
Автор: Дмитро Левицький

Служба державної безпеки Грузії веде розслідування спроби повалення влади в країні. Конкретні особи планували повалити державну владу у разі отримання небажаних результатів на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

За даними служби безпеки, фігуранти справи сформували мобільні групи з-поміж колишніх співробітників правоохоронних органів та військовослужбовців для силового повалення влади в Грузії.

Спецслужба вже провела різні слідчі дії та допитала свідків. Зокрема, був допитаний член грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе, який надав слідству список цих угрупувань. Крім того, в рамках розслідування допитали громадянина, який передав ці списки депутату Кобахідзе.

Зараз Служба держбезпеки збирає докази та встановлює винних в цьому злочині.

Нагадаємо, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Перемогу на виборах здобула правляча партія "Грузинська мрія". Опозиційний "Єдиний національний рух - Сила в єдності" посів друге місце.

Після оголошення результатів голосування у Грузії почалися акції протесту. Прихильники опозиції збиралися поблизу грузинського парламенту.

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