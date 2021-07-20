В Грузии пройдут международные военные учения Agile Spirit 2021 при участии Украины

"Это 10-е учения Agile Spiri. Впервые они проводились в Грузии в 2011 году и представляли собой ежегодные учения морской пехоты США в Европе и грузинскими вооруженными силами", - отмечается в пресс-релизе.

В учениях примут участие боле 2,5 тысячи военнослужащих из 15 союзных и партнерских сил следующих стран: Грузия (принимающая сторона), Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Испания, Турция, Украина, Великобритания, США, Канада, Италия и Азербайджан.

Учения будут проходить на уровне бригады и включать в себя совместные действия многонациональных подразделений с боевой стрельбой в составе батальонов. Для проведения мероприятий в ходе учений выделено три полигона и два аэродрома.

"Agile Spirit 2021 повышает готовность и оперативную совместимость сил США, Грузии, союзников и региональных партнеров", - подчеркнули американские военные.