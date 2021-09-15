В Грузии процесс подсчета голосов на выборах будут фиксировать на камеру

Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили заявил, что процесс подсчета голосов на большинстве избирательных участках в стране впервые будут фиксировать видеокамеры. Местные выборы в Грузии состоятся 2 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Новости-Грузия ".

Он отметил, что видеосъемка будет проходит на 3 200 избирательных участках из 3 673.

"Помимо того, что весь этот процесс будет записан, благодаря чему отпадет много вопросов, с целью обеспечения прозрачности на следующий день после голосования все эти видеозаписи будут опубликованы", - сказал Каландаришвили.

По его словам, дял публикации видеозаписи с участков власти практически завершили переговоры с одной из международных "надежных и безопасных платформ".

Он добавил, что в течение 6 дней со дня голосования во всех окружных избирательных комиссиях должны быть пересчитаны пять участков, которые выберут в случайном порядке.

"Видеосъемка также будет обеспечена во время пересчета на этих пяти участках", - подчеркнул председатель ЦИК Грузии.