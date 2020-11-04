В Грузии протестуют под окружными избиркомами, мобилизована полиция

В столице Грузии Тбилиси перед офисами окружных избирательных комиссий проходят акции протеста оппозиции. Оппозиция обвинила избирательную администрацию в фальсификации результатов выборов и требуют допуска на заседания комиссий.

Об этом сообщает Первый канал Грузии.

У офисов избирательных комиссий мобилизована полиция.

На акциях присутствуют члены "Национального движения" - Леван Хабеишвили, Хатия Деканоидзе, представители "Единой Грузии" и "Лело".

Кроме того, на акциях правоохранители задержали несколько человек.

Напомним, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам голосования, побеждает правящая партия "Грузинская мечта", а оппозиционная сила "Единое национальное движение" занимает второе место.

На следующий день, 1 ноября, в центре грузинской столицы Тбилиси начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов. На акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий.