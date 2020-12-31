В Грузии отменят комендантский час на Новый год и Рождество

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Грузии приняло решение отменить комендантский час, действующий в крупных городах Грузии. Он не будет действовать в новогоднюю ночь и в ночь перед Рождеством.

Об этом заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, передает "Грузия Online".

"Ограничение на перемещение с 21:00 до 05:00 остается в силе, но в силе также остается исключение в течение новогодней и рождественской ночи", - заявила она.

При этом министр призвала жителей Грузии отмечать Новый год в тесном семейном кругу.

Напомним, комендантский час в Грузии действует с 9 ноября в крупных городах страны. А именно, в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.

Отметим, что в конце ноября стало известно, что Грузия вошла в пик второй волны распространения коронавируса. Там ежедневно фиксировали по 3-4 тысячи новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране подтвердили более 200 тысяч случаев, при этом более 160 тысяч пациентов уже выздоровели.

Кроме того, с 28 ноября в Грузии начал действовать локдаун. В стране введен комендантский час, прекращена работа всех междугородных пассажирских перевозок и т.д. Однако правительство пообещало, что на новогодние и рождественские праздники карантин будет ослаблен.