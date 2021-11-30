В Грузии отложили суд по делу Саакашвили

"Весь мир поражен тем, что я обращаюсь к вам через эту стеклянную стену вместо того, чтобы свободно передвигаться по созданной мной стране. Все знают, что я не должен сидеть в тюрьме, потому что все обвинения против меня сфабрикованы и политически мотивированы", - сказал Саакашвили.

Саакашвили перешел на английский язык, сказав, что обращается к "международным партнерам Грузии", и заявил, что его пытали, избивали, унижали и "нечеловечески поступали".

Ранее Минюст Грузии неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда из-за мер безопасности и риска ухудшения состояния здоровья. Ему предлагали участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик отказался.

Процесс идет в Тбилисском городском суде. Предыдущее заседание прошло 11 октября без Саакашвили. Тогда его не доставили в суд из-за, как объяснили в пенитенциарной системе, - меры безопасности и состояние здоровья голодавшего тогда политика.