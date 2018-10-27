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У Грузії через зсуви села залишилися без води і світла

Новини » Надзвичайні події    27.10.2018 - 02:25
Ілюстративне фото (ru.torange.biz)
Ілюстративне фото (ru.torange.biz)

Був створений надзвичайний штаб для вирішення наслідків

У прес-службі Хелвачаурського району повідомили, що через складні погодні умови у високогірній Аджарії активізувалися зсувні процеси, за яких постраждало шість сіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.

Повідомляється, що рясні опади спровокували зсуви, які зійшли в селах Агару, Зеда Джочо, Короліставі, Самеба, Чарналі, Занакідзеебі і Сарпі. З-за цього пошкоджені дороги, а також системи водопостачання та лінії електропередач.

Найгірша ситуація склалася у населеному пункті Самеба. Місцева влада заявила, що найближчим часом може знадобитися евакуація сімей, чиї будинки постраждали особливо сильно.

Також зсуви пошкодили водозабірну споруду у Чарналі, що призвело до припинення подачі води. У цьому ж селі були пошкоджені лінії електропередач, через воду, що вийшла з берегів.

У Хельвачурском муніципалітеті було створено надзвичайний штаб, що працює для якнайшвидшого усунення природних наслідків.

 

Фото: наслідки зсувів (facebook.com/KhelvachauriMunicipality)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з-за зсуву на Тибеті евакуювали 6 тис. осіб. Зсув грунту, який стався біля округу Менлинг, заблокував річки Брахмапутра, з-за чого в ущелині Ярлунг Цангпо утворилася загата.

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