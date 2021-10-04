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В Грузии арестовали двух человек за то, что привезли Саакашвили в страну

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Тбилиси, Понедельник 04 октября 2021 12:37
В Грузии арестовали двух человек за то, что привезли Саакашвили в страну Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За содействие экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении грузинской границы арестовали двух человек. Их обвиняют в сокрытии преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rustavi 2.

"Еще два человека арестованы за сокрытие преступления, которое станет достоянием гласности в ближайшее время. Маршрут въезда Михаила Саакашвили известен следствию, ведется расследование", - заявил прокурор Леван Вепхвадзе.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии на прошлой неделе, его поместили под стражу, поскольку он в течение нескольких лет находился в розыске и имеет приговор к лишению свободы.

Как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, Саакашвили прибыл в Грузию якобы с планами на убийство оппозиционеров и разжигание беспорядков.

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Михаил Саакашвили Грузия
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