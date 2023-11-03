ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Групу бойовиків "Л/ДНР" відправили до в'язниці, вони воювали на Донбасі та під Харковом

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 15:31
UA EN RU
Групу бойовиків "Л/ДНР" відправили до в'язниці, вони воювали на Донбасі та під Харковом Фото: Ілюстративне фото (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чотирьох бойовиків "ЛНР" і "ДНР" у Львові засудили до тюремного ув'язнення. Минулого року вони воювали проти ЗСУ на Донбасі та в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Троє мешканців Донецької області та мешканець Луганської області у квітні-вересні 2022 року добровільно перейшли на бік ворога і вступили до незаконних збройних формувань так званої "Народної міліції" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Обвинувачені виконували обов'язки операторів-навідників, стрільців та кулеметника.
У складі різних підрозділів вони брали безпосередню участь у боях проти Збройних сил України.

Фото: Бойовики (facebook.com/pgo.gov.ua)

Також вони відповідали за безпеку місць перебування армії РФ і представників терористичних організацій у населених пунктах Донецької, Луганської та Харківської областей.

Яке покарання призначив суд

Їх засуджено за державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Кожному з них суд призначив покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Покарання для зрадників і колаборантів

Житель Одеси допомагав росіянам і виявляв позиції протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні. Його затримали і засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Також нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донбас ДНР ЛНР Суд Війна в Україні харков
NEWS
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше