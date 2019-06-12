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Луценко: групу чиновників затримали за вимагання 500 тис. доларів

Новини » Надзвичайні події    12.06.2019 - 15:57
Луценко: групу чиновників затримали за вимагання 500 тис. доларів
Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

До складу групи також входили співробітники поліції

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що було викрито групу підозрюваних, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції, які вимагали 500 тисяч доларів хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави ГПУ.

Вказано, що групу викрили слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генпрокуратури.

Луценко: групу чиновників затримали за вимагання 500 тис. доларів

"Викрито групу зловмисників, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції, які намагалися заволодіти від громадянина 500 тис. доларів США за виділення йому в користування для ведення мисливського господарства земельної ділянки розміром близько 100 га, яка розташована на території Путильського району Чернівецької області", - вказано у повідомленні.

Луценко підкреслив, що підозрюваних затримали при отриманні частини грошових коштів у сумі 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, в кінці квітня Луценко повідомляв, що троє посадових осіб міськради, серед яких і заступник міського голови Луцька, затримані під час отримання хабара.

Як писало РБК-Україна раніше, правоохоронці проводили обшуки у заступника мера Луцька.

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