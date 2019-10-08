ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Группа компаний "Укрлендфарминг" закончила посев озимой пшеницы

Новости » АПК    08.10.2019 - 10:52
Группа компаний "Укрлендфарминг" закончила посев озимой пшеницы
Иллюстративное фото (УНИАН)

"Укрлендфарминг" Бахматюка закончил посев озимой пшеницы под урожай 2020 года

Группа компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, один из крупнейших украинских аграрных холдингов, завершила посевную озимой пшеницы. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Из-за неблагоприятных погодных условий с отсутствием осадков в августе и сентябре, сегодня на территории Украины засеяно только более 65% площадей озимыми зерновыми. Несмотря на сложности с дождями, группа компаний "Укрлендфарминг" закончила посев озимой пшеницы под урожай 2020 года на полях в 22 областях Украины практически согласно плана, рассказали у Бахматюка.

"Полное отсутствие осадков в августе и сентябре на большинстве территорий Украины существенно отличает посевную кампанию этого года от прошлогодней. В условиях, когда на глубине в 1 метр нет запасов почвенной влаги почти 60 дней, мы вынуждены были немного перенести посев на более поздний срок, чем планировали. Но в конце концов, финишировали лишь с небольшим отклонением от плана", – отметил Владислав Тютюнник, руководитель департамента агропроизводственной деятельности "Укрлендфарминг", комментируя ход посевной.

Особенность этого сезона, как рассказали у Бахматюка, – засуха в августе и сентябре, также поставила вызовы агропроизводителям в борьбе с вредителями.

"Отсутствие влаги оказало влияние на развитие вредителей, ведь для них благоприятные условия – это погода без осадков и высокие суточные температуры (жара). В этом году тля и рапсовая моль особенно прогрессируют на посевах рапса озимого, в частности на юге Украины. Приходится проводить экстрамероприятия, чтобы предотвратить негативные последствия и неконтролируемое распространение данных вредителей", – сообщил руководитель департамента.

Группа компаний "Укрлендфарминг" – вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг Украины, который обрабатывает более 500 тыс. га плодородных земель - один из крупнейших земельных банков черноземов в стране. Входит в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.

В "Укрлендфарминг" рассказали, как восстановить плодородие украинских почв В "Укрлендфарминге" рассказали о трансформациях на рынке труда
Новости Украины УкрлендфармингОлег Бахматюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь