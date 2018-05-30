Группа компаний РГК первой в Украине перешла на суточную балансировку газораспределительных систем

Балансировка проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа

Группа компаний РГК впервые в Украине приступила к ежесуточной балансировке газораспределительных систем. Балансировка осуществляется с помощью новой информационной платформы, которую разработали специалисты РГК. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Балансировка газовой системы - это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансировка проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа. С 1 августа в Украине согласно Закону о рынке природного газа и подзаконным актам, все субъекты рынка должны перейти с месячной на суточную балансировку. Суточная балансировка будет способствовать прозрачности национального газового рынка и платежной дисциплине его участников, она позволит потребителям газа оперативно менять контрагентов и интегрироваться с рынками стран Евросоюза.

"Благодаря суточной балансировке покупатели и поставщики газа могут корректировать объемы операций купли-продажи газа на следующий день. Сейчас балансировка происходит по итогам месяца и может длиться несколько дней. У наших операторов газовых систем появился совершенный инструмент управления, который позволяет снизить расходы и время на регулирование системы", - сказал технический директор РГК Артем Компан.

Новая информационная платформа группы компаний РГК обеспечивает сбор и анализ оперативных данных о распределении газа среди 8 млн бытовых и 98,8 тыс коммерческих потребителей, которые находятся на обслуживании специалистов группы.

Весь массив данных платформы группы компаний РГК в полном объеме, в защищенном формате поступает оператору ГТС – ПАО "Укртрансгаз". Данные, которые передаются УТГ содержат информацию по каждому из 8 млн. бтовых потребителей, при этом информация передается в формате, который позволяет защищать персональные данные клиентов РГК. Такое сотрудничество операторов газораспределительных систем и оператора ГТС позволит с 1 августа 2018 года перевести на суточную балансировку весь рынок газа Украины, что предусмотрено Кодексом ГТС.

Платформа суточной балансировки группы компаний РГК ежедневно аккумулирует и обрабатывает данные метрологического и оперативного учета со всех диспетчерских пунктов газораспределительных систем группы, с 1 490 точек входа и десятков тысяч маршрутов доставки газа.