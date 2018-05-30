Група компаній РГК першою в Україні перейшла на добове балансування газорозподільних систем

Балансування проводиться адресно, з урахуванням даних споживання всіх постачальників і споживачів газу

Група компаній РГК вперше в Україні приступила до щодобового балансування газорозподільних систем. Балансування здійснюється за допомогою нової інформаційної платформи, яку розробили фахівці РГК. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Балансування газової системи - це встановлення і усунення різниці між надійшовшими до неї через точки входу і відібраними з неї через точки виходу обсягами газу. Балансування проводиться адресно, з урахуванням даних споживання всіх постачальників і споживачів газу. З 1 серпня в Україні згідно із Законом про ринок природного газу і підзаконним актам, всі суб'єкти ринку повинні перейти з місячною на добову балансування. Добова балансування буде сприяти прозорості національного газового ринку та платіжної дисципліни його учасників, вона дозволить споживачам газу оперативно змінювати контрагентів та інтегруватися з ринками країн Євросоюзу.

"Завдяки добовому балансуванню покупці і постачальники газу можуть коригувати обсяги операцій купівлі-продажу газу на наступний день. Зараз відбувається балансування за підсумками місяця і може тривати кілька днів. У наших операторів газових систем з'явився досконалий інструмент управління, який дозволяє знизити витрати і час на регулювання системи", - сказав технічний директор РГК Артем Компан.

Нова інформаційна платформа групи компаній РГК забезпечує збір та аналіз оперативних даних про розподіл газу серед 8 млн побутових та 98,8 тис комерційних споживачів, які знаходяться на обслуговуванні фахівців групи.

Весь масив даних платформи групи компаній РГК в повному обсязі, в захищеному форматі надходить оператору ГТС – ПАТ "Укртрансгаз". Дані, які передаються УТГ містять інформацію по кожному з 8 млн. бтовых споживачів, при цьому інформація передається у форматі, який дозволяє захищати персональні дані клієнтів РГК. Таке співробітництво операторів газорозподільчих систем та оператора ГТС дозволить з 1 серпня 2018 року перевести на добову балансування весь ринок газу України, що передбачено Кодексом ГТС.

Платформа добової балансування групи компаній РГК щодня акумулює і обробляє дані метрологічного та оперативного обліку з усіх диспетчерських пунктів газорозподільних систем групи, з 1 490 точок входу і десятків тисяч маршрутів доставки газу.