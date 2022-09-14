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Группа компаний Favbet запустила благотворительный проект "Прокачка авто для ВСУ"

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Среда 14 сентября 2022 08:53
Группа компаний Favbet запустила благотворительный проект "Прокачка авто для ВСУ" Фото: Favbet запустила благотворительный проект "Прокачка авто для ВСУ" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Группа компаний Favbet совместно с Favbet Foundation запускают благотворительную промоакцию закупки и оснащения 10 автомобилей для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"За полгода войны призывы к сбору средств стали обыденностью. Их перестают замечать, однако потребности наших защитников никуда не деваются. Именно поэтому мы решили сделать наше промо максимально громким и заметным, чтобы снова вернуть интерес к благотворительности. У нас ты не просто перевел деньги и забыл, а буквально видишь, как твой донат превращается в заряженное авто для ВСУ", - рассказал директор ООО "БК Фавбет" Игорь Сирук.

На протяжении следующих четырех месяцев группа компаний Favbet будет передавать фонду часть прибыли на закупку автомобилей и их дальнейший военный тюнинг: переоборудование, покраску и установку дополнительных обвесов.

Следить за прогрессом сбора и оценить результат работы можно будет на сайте промо pimp-my-ride.favbet.foundation. А чтобы машины как можно быстрее перемещались из гаражных боксов в нуждающиеся в них подразделения, на сайте есть возможность сделать донат на произвольную сумму.

Новым промо в компании хотят оживить интерес украинцев к сборам в пользу ВСУ и в который раз напомнить, что победа - общее дело, и вклад каждого имеет значение.

Группа компаний Favbet и Favbet Foundation с первых дней войны активно помогают армии и пострадавшим вследствие военных действий.

В частности, за последние месяцы ВСУ получили от фонда уже 15 автомобилей для выполнения боевых заданий на передовой, в то время как общая сумма средств, которую фонд и компания направили на помощь армии, сотрудникам и мирным жителям, достигает более 35 млн грн.

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