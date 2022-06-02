Група Єрмака-Макфола: ЄС має прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії

Експерти групи Єрмака-Макфола заявили, що затримка із запровадженням шостого пакету знизила ефективність раніше вжитих заходів, й закликали Європейський Союз прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram .

"Тиск на російську економіку є необхідним для унеможливлення фінансування режимом президента РФ Володимира Путіна воєнних дій в Україні, та для примушування до їх завершення", - написав Єрмак.

Крім того, на думку експертів групи, чинні надходження рф від експорту енергоносіїв мають бути заморожені на рахунках європейських банків.

"Ми вважаємо, що затримка із запровадженням Шостого пакету знизила ефективність раніше вжитих заходів, зокрема обмежень щодо фінансової системи. Росія продовжила шукати обхідні шляхи та адаптуватися до санкцій", - додав він.

Група експертів переконана: подальше зволікання із реалізацією повного ембарго російських енергоносіїв зменшить ефективність санкцій. Повне нафтогазове ембарго проти Росії є необхідним.

"Європейський Союз повинен працювати над прискоренням його запровадження, і якнайшвидше прийняти ці жорсткі, але співмірні рівню російської загрози, рішення", - резюмує керівник ОП.