ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Група Єрмака-Макфола: ЄС має прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії

Новость на русском →
Четвер 02 червня 2022 20:24
Група Єрмака-Макфола: ЄС має прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії Фото: група Єрмака-Макфола закликала ЄС прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Експерти групи Єрмака-Макфола заявили, що затримка із запровадженням шостого пакету знизила ефективність раніше вжитих заходів, й закликали Європейський Союз прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Тиск на російську економіку є необхідним для унеможливлення фінансування режимом президента РФ Володимира Путіна воєнних дій в Україні, та для примушування до їх завершення", - написав Єрмак.

Крім того, на думку експертів групи, чинні надходження рф від експорту енергоносіїв мають бути заморожені на рахунках європейських банків.

"Ми вважаємо, що затримка із запровадженням Шостого пакету знизила ефективність раніше вжитих заходів, зокрема обмежень щодо фінансової системи. Росія продовжила шукати обхідні шляхи та адаптуватися до санкцій", - додав він.

Група експертів переконана: подальше зволікання із реалізацією повного ембарго російських енергоносіїв зменшить ефективність санкцій. Повне нафтогазове ембарго проти Росії є необхідним.

"Європейський Союз повинен працювати над прискоренням його запровадження, і якнайшвидше прийняти ці жорсткі, але співмірні рівню російської загрози, рішення", - резюмує керівник ОП.

Нагадаємо, раніше посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Санкції
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні