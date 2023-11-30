Група ОККО за 9 місяців сплатила 10,3 млрд гривень податків

За три квартали 2023 року група ОККО сплатила понад 10 млрд гривень податків. Це близько 0,88% від усіх податкових надходжень до зведеного бюджету України.

"В умовах протистояння агресорові одне з головних завдань бізнесу – повна і своєчасна сплата податків. Адже кожна перерахована до бюджету гривня – це додаткові кошти на зміцнення армії, на відновлення зруйнованої інфраструктури, на соціальну підтримку наших співгромадян. Проте, щоб швидше наблизити перемогу, ми не обмежуємося тільки сплатою податків. Ще понад 1,3 мільярда гривень ОККО уже передала на підтримку ЗСУ й відбудову України. Тут мова йде і про закупівлю техніки та озброєння для ЗСУ, і про безкоштовне харчування наших оборонців у прифронтових районах, і про підтримку місцевих громад та волонтерів пальним, і про ще багато різних проєктів. І ми будемо продовжувати це робити аж до кінця повномасштабної війни", - коментує віце-президент ОККО з питань фінансів Назар Купибіда.

Загалом за 9 місяців поточного року підприємства групи ОККО сумарно перерахували до бюджету та державних спеціалізованих фондів 10,315 мільярда гривень податків з яких 2,821 мільярда гривень це податки сплачені з операційної діяльності та 7,495 мільярда гривень податків і зборів сплачених при імпорті товарів.

Загальний обсяг сплачених ОККО податків за 9 місяців 2023 року у 2,4 раза більший, ніж за аналогічний період торік. Таким чином, на податки групи ОККО припало приблизно 0,88% від усіх податкових надходжень до зведеного бюджету України за 9 місяців 2023 року.

В компанії також зазначають, якщо перерахувати податки, сплачені з операційної діяльності, на одну заправку, то кожен АЗК ОККО у січні-вересні 2023 року заплатив до бюджету 7 млн 165,18 тисячі гривень, або ж по 796,13 тисячі гривень на місяць. Цей показник на 21% вищий, ніж у січні-вересні 2022 року.

У перерахунку на 1 літр реалізованого пального показник сплати податків з операційної діяльності становив 2,52 гривні (проти 2,29 гривні з літра за 9 місяців 2022 року).

За результатами 3-го кварталу 2023 року даний показник склав вже 2,70 грн на 1 літр. У перерахунку ж на одного працівника компанії рівень сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, військового збору та податку на доходи фізичних осіб становить нині 9 693 гривні щомісяця.