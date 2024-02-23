Група міністрів на чолі зі Шмигалем сьогодні приїде на польський кордон, - Зеленський

"Наш прем'єр-міністр разом із відповідними міністрами, які працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби - ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги - це їхнє особисте рішення", - наголосив Зеленський.

За його словами, завтра подібну зустріч організувати не можна, оскільки буде друга річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в нашу країну.

Глава держави нагадав, що Україна відкрито заявила про готовність провести зустріч щодо проблеми блокади кордону і вже розроблено рішення та кроки.

"Чи буде польська сторона - мені це невідомо", - додав Зеленський.

Він подякував українським фермерам, які самостійно нічого не блокують, незважаючи на те, що їхні продукти харчування не йдуть транзитом через Польщу через ситуацію на кордоні.

"Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми виявили нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові і робитимемо все, щоб вирішити це питання", - заявив глава держави.

Блокада кордону із Польщею

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили масові протести на українському кордоні. Вони блокують проїзд вантажівок через пункти пропуску, що прямо впливає на український експорт.

21 лютого президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску та президенту Польщі Анджею Дуді організувати зустріч чиновників на кордоні, щоб знайти спосіб вирішити таку проблему.

Більш детально про ситуацію на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.