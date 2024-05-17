ua en ru
Пт, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Група Макфола-Єрмака презентувала новий план посилення санкцій на РФ

П'ятниця 17 травня 2024 10:45
UA EN RU
Група Макфола-Єрмака презентувала новий план посилення санкцій на РФ Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Санкційна група Макфола-Єрмака презентувала новий План дій для подальшого посилення санкційного тиску на РФ – Action Plan 3.0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Президента.

Документ містить конкретні кроки, які можуть суттєво підірвати економічний та військовий потенціал Росії для швидшого припинення її агресії в Україні.

Очікується, що пакет обмежень знизить експортні доходи країни-агресорки на 70–80 млрд доларів щорічно, забезпечить значний дефіцит зовнішньої торгівлі та бюджету РФ, послабить її валюту та загальну економічну стабільність.

Серед запропонованих заходів – конфіскація заморожених активів Центробанку РФ, які потрібно спрямувати на військову й економічну підтримку України та її відбудову. А також посилення контролю за дотриманням граничної ціни на нафту та боротьба з тіньовим флотом танкерів.

Новим документом пропонується запровадити повне ембарго на уран, алюміній і сталь та відновити роботу Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю для дотримання заборони на експорт до Росії критично важливих технологій, обладнання й компонентів, які використовують в оборонному секторі та нафтогазовому комплексі.

Крім того, запропоновано запровадити санкції щодо західних компаній, що залучені до російських логістичних операцій та сприяють ухиленню від обмежень.

Окремо в документі наголошується на визнанні РФ державою – спонсоркою тероризму та посиленні контролю за дотриманням чинних санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Офіс президента
NEWS
Усі до ТЦК? Як працюють військкомати в Україні та звідки черги
Усі до ТЦК? Як працюють військкомати в Україні та звідки черги
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію