Група компаній "Здоров’я" профінансувала післяопераційне відновлення пораненим бійцям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначають в компанії, за 2023 рік реабілітацію пройшло 200 бійців, 110 з яких профінансувала компанія "Здоров’я" на суму близько мільйона гривень.

Учасники бойових дій, які вже закінчили процедури лікування або ще проходять курси терапії у медичному центрі Rubinko, діляться своїми історіями й подяками лікарям та компанії "Здоров’я".

Солдат звернувся із важкою травмою, яку отримав під час виконання бойового завдання на донецькому напрямі.

"Під час мінометного обстрілу, мені пошкодили сідничний нерв, і як наслідок — часткова відсутність чутливості в нозі, і повна — у стопі. Раніше не міг взагалі ставати на ногу, проте зараз вже долаю невеликі відстані без допоміжних засобів", — розповідає захисник.

Інший солдат говорить про проблеми зі спиною.

"Оскільки на початку повномасштабного вторгнення не було кваліфікованих спеціалістів-воїнів, я взяв у руки кулемет і пішов воювати. Тривале носіння зброї призвело до погіршення стану здоров’я моєї спини. Зараз мені допомагають відновитися. Я вдячний лікарям і фармкомпанії "Здоров’я" за те, що вони дбають про хлопців і дівчат, які захищають територіальну цілісність нашої держав", — розповідає боєць.

Захисниця із прифронтових лав розповідає власну історію.

"Звернулася через біль у спині, а саме — у грудному відділі. Він з’явився через носіння броні, шолому, і через постійне підіймання важких речей. Я дізналася про клініку від своїх побратимів, які вже були тут. І хочу сказати від усіх нас дякуємо за цю надважливу справу. Тому що потрібно як можна скоріше відновлюватися, адже нас немає ким замінити", — - розповідає вона.

Компанія "Здоров'я"продовжує підтримувати й тих, хто залишається на передовій. Більше ніж 60 квадрокоптерів, частина з яких оснащена тепловізорами, допомагають тримати фронт. На потреби армії передали автівки, автобуси, екскаватори. Військові отримали лікарські засоби на суму понад 38 млн грн, а також фармкомпанія придбала для харківської лікарні, де лікуються поранені воїни, сучасну рентгенографічну систему.