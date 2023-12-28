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Группа компаний "Здоровье" профинансировала послеоперационное восстановление раненым бойцам

Четверг 28 декабря 2023 11:13 promo
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Группа компаний "Здоровье" профинансировала послеоперационное восстановление раненым бойцам Фото: группа компаний "Здоровье" профинансировала послеоперационное восстановление раненым бойцам (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Группа компаний "Здоровье" предоставляет защитникам возможность пройти послеоперационное восстановление в одной из Харьковских клиник. Специалисты разработали специальную программу реабилитации, отвечающую ранению и физическому состоянию каждого пациента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечают в компании, за 2023 год реабилитацию прошли 200 бойцов, 110 из которых профинансировала компания "Здоровье" на сумму около миллиона гривен.

Участники боевых действий, которые уже закончили процедуры лечения или проходят курсы терапии в медицинском центре Rubinko, делятся своими историями и благодарностями врачам и компании "Здоровье".

Солдат обратился с тяжелой травмой, полученной во время выполнения боевого задания на донецком направлении.

"Во время минометного обстрела мне повредили седалищный нерв, и как следствие — частичное отсутствие чувствительности в ноге, и полное — в стопе. Раньше не мог вообще становиться на ногу, однако сейчас уже преодолеваю небольшие расстояния без вспомогательных средств", — рассказывает защитник.

Другой солдат говорит о проблемах со спиной.

"Поскольку в начале полномасштабного вторжения не было квалифицированных специалистов-воинов, я взял в руки пулемет и пошел воевать. Длительное ношение оружия привело к ухудшению состояния здоровья моей спины. Сейчас мне помогают восстановиться. Я благодарен врачам и фармкомпании "Здоровье за то, что они заботятся о ребятах, защищающих территориальную целостность наших государств", — рассказывает боец.

Защитница из прифронтовых рядов рассказывает собственную историю.

"Обратилась из-за боли в спине, а именно — в грудном отделе. Он появился из-за ношения брони, шлема, и из-за постоянного подъема тяжелых вещей. Я узнала о клинике от своих собратьев, которые уже были здесь. И хочу сказать от всех нас спасибо за это сверхважное дело. Потому что нужно как можно скорее восстанавливаться, ведь нас не кем заменить", — рассказывает она.

Компания "Здоровье" продолжает поддерживать и тех, кто остается на передовой. Более 60 квадрокоптеров, часть из которых оснащена тепловизорами, помогают держать фронт. На нужды армии передали автомобили, автобусы, экскаваторы. Военные получили лекарственные средства на сумму более 38 млн. грн., а также фармкомпания приобрела для харьковской больницы, где лечатся раненые воины, современную рентгенографическую систему.

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