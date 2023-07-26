Група компаній "Здоров'я" передала ЗСУ ще одну партію дронів

Фармацевтична група "Здоров'я" закупила наступну партію дронів для Збройних сил України. Ще 22 дрони передадуть спецназівцям на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що на початку липня з ініціативи голови наглядової ради Олександра Доровського від групи компаній "Здоров'я" партію квадрокоптерів передали до Державної прикордонної служби України.

За півроку "Здоров'я" закупило понад 60 квадрокоптерів для військових, частина з яких оснащена тепловізорами.

"Як український соціально відповідальний бізнес ми допомагаємо державі та армії. Будучи на постійному зв’язку з різними підрозділами, намагаємося купувати для них справді необхідні й важливі речі. На даний час це дрони. Вони їм вкрай необхідні. Адже вони дозволяють зберегти життя наших солдатів і ефективніше нищити ворога. Спільними зусиллями ми очистимо Україну від загарбників", - переконаний Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров'я".