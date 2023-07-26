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Группа компаний "Здоровье" передала ВСУ еще одну партию дронов

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Среда 26 июля 2023 16:11
Группа компаний "Здоровье" передала ВСУ еще одну партию дронов Фото: группа компаний "Здоровье" передала ВСУ еще одну партию дронов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Фармацевтическая группа "Здоровье" закупила следующую партию дронов для Вооруженных сил Украины. Еще 22 дрона передадут спецназовцам на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что в начале июля по инициативе председателя наблюдательного совета Александра Доровского от группы компаний "Здоровье" партию квадрокоптеров передали Государственной пограничной службе Украины.

Группа компаний &quot;Здоровье&quot; передала ВСУ еще одну партию дронов

За полгода "Здоровье" закупило более 60 квадрокоптеров для военных, часть из которых оснащена тепловизорами.

"Как украинский социально ответственный бизнес, мы помогаем государству и армии. Будучи на постоянной связи с разными подразделениями, стараемся покупать для них действительно необходимые и важные вещи. В настоящее время это дроны. Они им крайне необходимы. Они ведь позволяют сохранить жизнь наших солдат и эффективнее уничтожать врага. Совместными усилиями мы очистим Украину от захватчиков", - убежден Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".

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Вооруженные силы Украины фармацевтические компании
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