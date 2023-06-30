Група компаній "Здоров’я" передала у червні військовим ліки на понад 1 млн гривень

Група компаній "Здоров’я" передала чергову партію лікарських засобів медичним і військовим закладам. Загальна вартість переданих у червні ліків перевищила 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як йдеться в повідомленні, допомогу спрямували до клінічних лікарень №27 і №13 та Національного інституту терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ у Харкові, а також до Запорізької обласної клінічної лікарні.

Медпрепарати отримали також Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. Академіка М. Д. Стражеска НАМНУ, Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2, Міністерство оборони України, військові частини.

Також на потреби ЗСУ закупили понад 20 квадрокоптерів..

"Допомога нашим військовим стала частиною нашого життя. Й ми робитимемо це, доки буде така необхідність. Адже доки наші захисники тримають оборону, маємо змогу працювати, підтримувати економіку країни, створювати робочі місця та проводити нашу іншу соціально-відповідальну діяльність: допомогати дітям і незахищеним верствам населення", - наголосив Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров’я".

Нагадаємо, за час війни група компаній "Здоров’я" також передала військовим майже 20 автомобілів, у тому числі броньований автомобіль Mercedes G-500 для спеціального підрозділу.

Також компанія надала фінансову допомогу для ремонту машин для ППО та придбала комплекти технічного обладнання для автомобілів (домкрати, набори інструменту, аптечки).