Группа компаний "Здоровье" передала в июне военным лекарства более чем на 1 млн гривен
Группа компаний "Здоровье" передала очередную партию лекарственных средств медицинским и военным учреждениям. Общая стоимость переданных в июне лекарства превысила 1 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Как говорится в сообщении, помощь направили в клинические больницы №27 и №13 и Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМНУ в Харькове, а также в Запорожскую областную клиническую больницу.
Медпрепараты получили Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. Академика М. Д. Стражеско НАМНУ, Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №2, Министерство обороны Украины, воинские части.
Также на нужды ВСУ закупили более 20 квадрокоптеров.
"Помощь нашим военным стала частью нашей жизни. И мы будем делать это, пока
будет такая необходимость. Ведь пока наши защитники держат оборону, есть
возможность работать, поддерживать экономику страны, создавать рабочие места и
заниматься социально-ответственной деятельностью: помогать детям и
незащищенным слоям населения", - подчеркнул Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".
Напомним, за время войны группа компаний "Здоровье" также передала военным около 20 автомобилей, в том числе бронированный автомобиль Mercedes G-500 для специального подразделения.
Также компания предоставила финансовую помощь по ремонту машин для ПВО и приобрела комплекты технического оборудования для автомобилей (домкраты, наборы инструмента, аптечки).
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