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Група компаній "Винниківська тютюнова фабрика" сплатила до бюджету понад 7 млрд грн

Середа 14 лютого 2024 13:15 promo
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Група компаній «Винниківська тютюнова фабрика» у 2023 році сплатила до державного бюджету України 7,018 млрд гривень різного роду податків та акцизів.

З них, зокрема, акциз з виробництва склав 5,085 млрд. грн., акциз 5% - 414 млн. грн., ПДВ до бюджету – 835 млн. грн., податок на прибуток – 147 млн. грн., податки на зарплату – 82 млн. грн.

Відтак, група компаній «Винниківська тютюнова фабрика» увійшла у п’ятірку найбільших платників галузі, в яку входять зокрема такі підприємства як «Philip Morris Ukraine», «Japan Tobacco International Ukraine», «British American Tobacco Ukraine», «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».

Група компаній «Винниківська тютюнова фабрика» вже понад 5 років поспіль входить до трійки найбільших платників податків західної України.

В групі надалі працюють над модернізацією виробництва та розширенням асортименту продукції, що відтак призведе до подальшого збільшення рівня сплачених податків та акцизів до бюджетів усіх рівнів.

Група компаній «Винниківська тютюнова фабрика» докладає особливих зусиль, щоб відновити та покращити свої довоєнні експортні потужності, які частково були втрачені через російську військову агресію та погіршення транспортної логістики. Стоїть амбітне завдання налагодити стабільні поставки продукції на нові світові ринки.

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