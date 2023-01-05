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Група компаній UPG придбала у Польщі термінал для зберігання і перевалки нафтопродуктів

UPG придбала у Польщі термінал для зберігання і перевалки нафтопродуктів (фото: прес-офіс АЗК UPG)
Автор: Юлія Бойко

Група компаній UPG уклала угоду на придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemiczn. У розпорядженні мережі АЗК UPG потужний морський термінал в Польщі для перевалки і зберігання нафтопродуктів, що дозволить безперебійно постачати пальне в Україну за доступними цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-офіс компанії.

Як зазначають у компанії, бізнес адаптували до викликів сьогодення та у найкоротші терміни налагодили надійні та стабільні партнерські відносини з такими європейськими виробниками високоякісних нафтопродуктів як Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy. Відповідно, всі види пального, яке реалізовує національна мережа АЗК UPG, поставляються з Європи та відповідають п’ятому екологічному стандарту.

Компанія дбає, щоб навіть під час війни українські водії не відчували дефіциту пального. Адже АЗК є об’єктами критичної інфраструктури, від ефективної роботи яких залежить функціонування багатьох сфер країни, а часто - людські життя. Тож сьогодні мережа UPG докладає максимум зусиль забезпечуючи безперебійну поставку пального в країну.

Нагадаємо, як вже повідомлялося, з перших днів широкомасштабної війни UPG одразу розірвала партнерські відносини із білоруським виробником пального, цілковито відмовившись від їх продукції.

Ще від початку агресії російської федерації у 2014 році та окупації АР Крим і окремих територій Донецької та Луганської областей компанією не було закуплено та реалізовано жодної тонни російських нафтопродуктів. Це принципова позиція компанії не співпрацювати із країною-агресором, зазначають в UPG.

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АЗСПольщаUPG