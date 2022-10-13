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Група Єрмака-Макфола завершує підготовку двох документів з рекомендаціями щодо санкцій проти РФ

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Четвер 13 жовтня 2022 15:26
Група Єрмака-Макфола завершує підготовку двох документів з рекомендаціями щодо санкцій проти РФ Фото: група Єрмака-Макфола завершує підготовку двох документів з рекомендаціями щодо санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з керівником кабінету президента Європейської комісії Бйорном Зайбертом питання дієвості та посилення санкційної політики щодо РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

За словами керівника ОП, міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії (група Єрмака-Макфола) завершує підготовку двох документів з рекомендаціями щодо нових санкцій.

Як повідомлялось, раніше робоча група Єрмака-Макфола розробила п’ятий документ на тему визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. У ньому експерти пояснили суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна - спонсор тероризму" (State Sponsor of Terrorism, SST).

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії була створена з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Очолюють групу керівник ОП Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол.

План зосереджений на 10 ключових напрямах санкційної політики.

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